Nel loro ultimo intervento, i rappresentanti del Napoli hanno ribadito quanto sia essenziale qualificarsi in Champions League per il loro progetto sportivo. La squadra si sta preparando in vista della fase finale della stagione, con l’obiettivo di assicurarsi un piazzamento tra le prime quattro posizioni della classifica. La corsa continua e ogni partita diventa decisiva per il loro destino europeo.

NAPOLI – Conquistare un posto in Champions League è fondamentale per il futuro del Napoli. E mentre Antonio Conte e i suoi ragazzi inseguono l’obiettivo sul campo, terzi in classifica da soli e reduci dalle due vittorie di fila conquistate a Verona e con il Torino al Maradona, la dirigenza è già al lavoro per garantire al tecnico rinforzi utili per la prossima stagione. “Non smentisco l’interesse del Napoli”, ha detto lo stesso Corvino ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’. “Sta dimostrando di avere grandi potenzialità e già gennaio c’erano offerte importanti – ha rivelato inoltre il direttore sportivo del Lecce –,ma non abbiamo voluto cederlo”. Tiago Gabriel intanto si concentra sulla salvezza del Lecce (25 presenze e un gol in questo campionato), in attesa di spiccare il volo a fine stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – le parole da Lecce confermano tutto

Articoli correlati

Leggi anche: Lecce Inter, le pagelle del Corriere dello Sport: Dimarco il migliore in campo

Prima pagina Corriere dello Sport: “Champions League, tutto in gioco: le Finals”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 28 gennaio 2026.

Una selezione di notizie su Corriere dello Sport le parole da Lecce...

Temi più discussi: Fabregas, nessun rimpianto per l'Inter: Dopo tutti fenomeni...; Milan-Inter, le pagelle: Modric risalta, Dimarco un errore clamoroso. Tutti i voti della sfida; Il Real Madrid tenta di nuovo Allegri: in corsa anche Klopp. Ma il Milan…; Scudetto e corsa Champions: il calendario, le partite decisive e tutti gli scenari possibili.

Champions League Europa League Europa Conference League RetrocesseScopri tutte le novità sulla Serie A oggi: le partite in programma, gli aggiornamenti e le ultime notizie dal calcio di Serie A. corrieredellosport.it

Nico Gonzalez, mesi decisivi. Il Corriere dello Sport: Spalletti lo vorrebbe. Quanto manca per l'obbligo di riscatto dell'Atletico MadridL'argentino sarebbe una pedina gradita al tecnico di Certaldo, in caso di mancato riscatto da parte dei Colchoneros ... msn.com

Grazie Corriere della Sera, grazie Buone Notizie. Grazie Elisabetta Soglio. Grazie Anna Gandolfi. Questa copertina e questo traguardo li dedico a mia figlia Vittoria che, oltre ad essere una figlia splendida, ha pure scattato la foto di questa copertina. Io non son facebook

#omnibus Come è riuscito il Corriere della Sera ad intervistare il presidente Donald Trump Il retroscena svelato da Fabrizio Roncone x.com