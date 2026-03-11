Corriere dello Sport – Bisseck e Carlos Augusto le priorità Dimarco al sicuro

Bisseck e Carlos Augusto sono le principali priorità in vista della prossima sessione di mercato, mentre Dimarco sembra aver già trovato una sistemazione sicura. Le discussioni sui social continuano a concentrarsi sulle strategie di rafforzamento della squadra, con attenzione particolare ai giocatori che potrebbero essere coinvolti nelle trattative. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata in merito alle decisioni del club.

MILANO – Due delle variabili che influenzeranno inevitabilmente la strategia di mercato dell'Inter la prossima estate sono i giocatori in scadenza e quelli in attesa di rinnovo. Fa parte del gioco d'incastri, a livello tecnico ed economico, alla ricerca dell'equilibrio migliore per garantire prospettiva al progetto e una competitività più alta possibile. Anche perché l'intenzione dell' Inter è quella di preservare la base di partenza attraverso interventi mirati e senza stravolgimenti eccessivi. Gli accordi con Bisseck e Carlos Augusto, in questo senso, servirebbero a blindare due pedine su cui ci sono già state in passato attenzioni di altri club.

