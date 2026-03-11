Corri con Enpa La sgambata raccoglie fondi

Una corsa benefica si terrà a Sondrio, promossa dall’Enpa, che invita appassionati di corsa, camminatori e proprietari di cani a partecipare. L’evento, chiamato “Corri con Enpa”, ha lo scopo di raccogliere fondi e coinvolge persone di ogni età e livello di preparazione. La manifestazione accoglie chi desidera partecipare con o senza animale al proprio fianco.

SONDRIO Amanti degli animali, amanti degli animali e della corsa e "semplici" camminatori con o senza amico peloso al seguito: l’invito è esteso a tutti. Domenica 15, alle 10, da piazza Cavour a Sondrio torna " Corri con Enpa ", la corsa non competitiva organizzata dai volontari della sezione di Sondrio. Come sempre il ricavato delle iscrizioni andrà all’associazione, quest’anno con una missione ancora più importante: la sistemazione del rifugio di Busteggia con le barriere fonoassorbenti per evitare che i cani ospitati arrechino disturbo ai residenti nel circondario. Per l’edizione 2026, sempre organizzata con il patrocinio dei Comuni di. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corri con Enpa. La “sgambata” raccoglie fondi Articoli correlati Leggi anche: CORRI LA VITA 2025: record di raccolta fondi Sicilia solidale: Serradifalco raccoglie fondi per Niscemi colpita, la Regione interviene con alloggi per sfollati.Serradifalco, un piccolo comune in provincia di Caltanissetta, ha lanciato una raccolta fondi per sostenere la vicina comunità di Niscemi, anch'essa... Contenuti e approfondimenti su Corri con Enpa La sgambata raccoglie... Discussioni sull' argomento Corri con Enpa. La sgambata raccoglie fondi; Domenica 15 marzo torna Corri per ENPA; Commenti su: Domenica 15 marzo torna Corri per ENPA. CalmaZampa, la playlist Alexa (con Enpa) che rilassa gli animali domestici in caso di temporaleContro lo stress che tuoni e fulmini provocano nei nostri cani e gatti, uno strumento in più. Musica rilassante, a 432 Hz, frequenza nota per avere un effetto calmante, pronta a risuonare al momento ... iodonna.it Ultima chiamata per lo Smash Loaded! Che aspetti Corri a provarlo! #roadhouse facebook Sul canale WhatsApp di LBA il protagonista sei tu Corri a votare l'MVP e il Best Ita della 21 ^ giornata shorturl.at/oHlfM #TuttoUnAltroSport x.com