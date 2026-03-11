Coppa delle Alpi St Moritz edition | torna la gara invernale di 1000 miglia

La Coppa delle Alpi St. Moritz Edition si svolgerà dal 12 al 15 marzo 2026 in Svizzera, rappresentando il primo appuntamento del Campionato Italiano Grandi Eventi 2026 di Aci Sport. La gara, organizzata da 1000 Miglia, coinvolge automobili e si svolge in un contesto invernale tra le montagne di St. Moritz. La manifestazione si prepara ad accogliere partecipanti e pubblico.

Ormai è davvero tutto pronto per Coppa delle Alpi St. Moritz Edition: la corsa invernale firmata 1000 Miglia e primo appuntamento del Campionato Italiano Grandi Eventi 2026 di Aci Sport si terrà dal 12 al 15 marzo 2026.Come suggerisce il nome, sarà una nuova versione della manifestazione divenuta.

