Giovedì scorso, ci siamo recati al Mercato Contadino di Borgo San Lorenzo, un evento dedicato ai prodotti a Km0 e alla convivialità. Durante la visita, sono stati presenti diversi espositori che offrivano frutta, verdura e altri alimenti provenienti direttamente dai produttori locali. Il mercato si tiene ogni settimana e attira numerosi visitatori interessati a prodotti freschi e sostenibili.

Giovedì scorso abbiamo indossato i panni dei "giornalisti del gusto e della comunità" e ci siamo recati al Mercato Contadino di Borgo San Lorenzo. L’esperienza di un gruppo di giovani amici ha inizio il 26 giugno scorso, il loro obiettivo è costruire nel tempo un luogo dove l’acquisto e l’incontro trasformeranno il mercato in piazza sociale. Il filo conduttore sarà l’unione tra il momento dell’acquisto e il piacere della socialità. Un luogo da vivere, non solo da visitare. In paese ne parlano con entusiasmo, non è il solito mercato dove vai a fare la spesa ma un luogo di incontri e giochi, gusto e conoscenza. Al nostro arrivo, ci guardiamo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Convivialità e prodotti a Km0. Il mercato green del giovedì

Articoli correlati

Lerochem amplia il portafoglio prodotti e rafforza la presenza nel mercato europeo dei prodotti chimiciKlaipeda – Lerochem, affermato fornitore di prodotti chimici specializzati, annuncia l’ampliamento del proprio portafoglio prodotti e la prosecuzione...

Commercio ad Agropoli, il sindaco revoca l'anticipo di 2 date del mercato settimanale del giovedìIl primo cittadino: "Dopo un confronto per le vie brevi con i rappresentanti degli ambulanti, si è potuto apprendere che la percentuale di adesione...

Altri aggiornamenti su Convivialità e prodotti a Km0 Il...

Temi più discussi: Music Race Beer Edition; Da Palermo a Milano, Borgia Group cresce ancora: apre l’Osteria Formentini; Auto storiche e tradizione: il Cjvas I Delfini inaugura l’anno sociale a Lizzano. Le foto; L’Unesco premia la cucina italiana, realtà e progetti che certificano il riconoscimento.

Mornago in Fermento per il nuovo locale che apre domani: «Luogo informale per colazioni, aperitivi e per una michetta con ragù»Fermento An Unusual Place è il nome del bar che aprirà i battenti il 10 marzo in via Provinciale: «Il nome rappresenta il percorso che ha portato alla nascita del locale: un’idea che nel tempo ha f ... varesenoi.it

Birra, simbolo della convivialità per 7 persone su 10: l’indagineLa birra come emblema di convivialità e spontaneità a tavola per oltre 7 italiani su 10. Rispetto a dieci anni fa oltre 1 italiano su 3 (31%) si sente poi più informale a tavola. Sono solo alcuni dei ... corriere.it

Home Restaurant Hotel presente in 200 città: qualità e convivialità a un prezzo reale tra i 30 e i 60 euro. facebook