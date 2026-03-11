Controlli a tappeto tra via Attiraglio e il Novi Sad | quattro denunce e un' espulsione

Nella serata del 9 marzo, i Carabinieri di Modena hanno effettuato controlli intensivi tra via Attiraglio e il quartiere Novi Sad, concentrandosi su zone considerate a rischio per l’ordine pubblico. Durante l’operazione sono state denunciate quattro persone e una è stata espulsa dal territorio. Le forze dell’ordine hanno monitorato attentamente le aree più sensibili della città per garantire la sicurezza pubblica.

Nella serata del 9 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno messo in campo un massiccio servizio straordinario di controllo del territorio, concentrando l'attenzione sulle aree urbane ritenute maggiormente sensibili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'operazione.