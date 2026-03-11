Contribuì a far nascere tanti bambini la comunità ricorda il ' suo' medico con una targa

Comacchio ricorda il medico Tonino Pozzati con un'iniziativa pubblica. Sabato 14 alle 11.30 nel parco di Raibosola si terrà una cerimonia per l’intitolazione dell’area verde. Pozzati è stato un professionista molto stimato nella comunità lagunare, conosciuto anche per aver contribuito alla nascita di numerosi bambini. La cerimonia si svolgerà in un luogo accessibile da via Montalbano.

Comacchio ricorda Tonino Pozzati. Sabato 14, alle 11.30, nel parco pubblico del quartiere Raibosola (accessibile da via Montalbano) si terrà una breve cerimonia per l'intitolazione dell'area verde a Tonino Pozzati, figura di grande rilevanza per la comunità lagunare, sia come medico sia per il costante impegno nel sociale e nella vita politica. Pozzati fin dall’apertura dell’ospedale - già San Camillo ed oggi Casa della comunità - è stato medico primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia, contribuendo alla nascita di molti bambini del territorio. “Importante è stato il suo contributo anche per diverse battaglie locali, come ad esempio quella per contrastare la chiusura del San Camillo” precisa l’amministrazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

