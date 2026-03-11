Contrada Boscozzulo rinasce | l’Acer consegna le case

A Bisaccia, nel quartiere di Contrada Boscozzulo, l’Acer ha consegnato diciotto alloggi, segnando il completamento del progetto di recupero del quartiere. Le nuove case sono state assegnate a nuclei familiari che si trovano in graduatoria, offrendo loro abitazioni funzionali e sostenibili. La consegna rappresenta un passo importante per il rinnovamento della zona e la sistemazione delle famiglie coinvolte.

Con la consegna di diciotto alloggi prende forma il recupero del quartiere di Contrada Boscozzulo, a Bisaccia, restituendo abitazioni funzionali e sostenibili a nuclei familiari in graduatoria. L'intervento riguarda 17 alloggi di edilizia residenziale pubblica e un alloggio di edilizia residenziale sociale destinato a situazioni temporanee di particolare disagio. Il progetto chiude una lunga vicenda iniziata nell'ambito della ricostruzione post-sisma del 1980 e rimasta per anni incompiuta, con edifici parzialmente realizzati e un comparto urbano segnato dal degrado. Il recupero del quartiere ha previsto la demolizione dei fabbricati non recuperabili e la rimodulazione degli edifici esistenti, trasformati in 18 nuove unità abitative in classe energetica A, dotate di sistemi ad alta efficienza e impianti fotovoltaici.