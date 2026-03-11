La squadra si è riunita a Continassa per prepararsi alla sfida contro l’Udinese, con Vlahovic che è tornato a lavorare con il gruppo. La formazione juventina ha ripreso gli allenamenti dopo le ultime sedute dedicate agli infortunati e ai giocatori in recupero. Non sono state segnalate novità sui tempi di recupero o sui diffidati, mentre la concentrazione si concentra sulla prossima partita.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Si sono conclusi ieri i due giorni di riposo che Spalletti aveva concesso all’intero gruppo squadra. Oggi notizia molto importante alla Continassa: Dusan Vlahovic è tornato a lavorare con il resto del gruppo e pertanto ci sono buonissime possibilità che possa strappare la convocazione per la prossima sfida con l’ Udinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: ritorno in gruppo per Vlahovic, la squadra è tornata a lavorare in vista dell’Udinese

Articoli correlati

Rinnovo Vlahovic Juve: intorno al serbo è tornata a circolare aria frizzantina! Il retroscena dalla ContinassaAndré Juventus, i bianconeri ci riprovano: in programma un nuovo assalto in estate, il Wolverhampton ha già fissato il prezzo Calciomercato Juve,...

Continassa Juve: allenamento mattutino. Vlahovic parzialmente in gruppoKolo Muani Juve, l’affare è ancora possibile: la fumata bianca ad una sola condizione.

#Vlahovic #AllenamentoJuve #Shorts #TUTTONOTIZIE

Aggiornamenti e notizie su Continassa Juve

Temi più discussi: Novità su Vlahovic in vista di Juve-Pisa; La Juve ritrova Vlahovic dopo il lungo infortunio: le immagini dal 1° allenamento in gruppo alla Continassa; Juventus, vicino il rinnovo di Spalletti: incontro decisivo alla Continassa; TRIBUNA.COM * SERIE A: LA JUVE RITROVA VLAHOVIC DOPO IL LUNGO INFORTUNIO: LE IMMAGINI DAL 1° ALLENAMENTO IN GRUPPO ALLA CONTINASSA.

Juventus, missione Udinese: Vlahovic verso il rientro dopo 100 giorni. Obiettivo ChampionsJuventus, missione Udinese: Vlahovic verso il rientro dopo 100 giorni. Obiettivo Champions La Juventus riparte oggi alla Continassa dopo due giorni di riposo e apre ufficialmente ... tuttojuve.com

La porta, l'attacco leggero e Vlahovic: quale Juve in campo con l'Udinese?Finiti i giorni liberi concessi da Spalletti la Juventus torna a lavorare alla Continassa, dopo il successo su Pisa e in vista della sfida contro l'Udinese in programma sabato prossimo. Non saranno ta ... 90min.com

Ottime notizie dalla Continassa: secondo juventusnews24, Dusan #Vlahovic oggi ha lavorato regolarmente in gruppo Dopo i segnali positivi post #Pisa e i due giorni di riposo, la punta ha confermato la sua piena disponibilità agli ordini di Luciano #Spalle - facebook.com facebook

#Juve, grandi scherzi alla Continassa - VIDEO I siparietti dal JTC x.com