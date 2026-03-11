Giuseppe Conte ha annunciato che scenderà in piazza contro la guerra, sfruttando la momentanea assenza dei pacifisti di professione. Nei giorni scorsi, si è travestito da Sánchez, assumendo un ruolo più attivo nel dibattito pubblico. La sua decisione di intervenire pubblicamente è arrivata in un momento in cui altri non sono ancora intervenuti, lasciando intendere un suo tentativo di leadership sulla questione.

Come al solito Giuseppe “Pedro” Conte li ha bruciati sul tempo: non si sa ancora quando, ma lui ha annunciato che scenderà in piazza contro la guerra. Mica ha proposto agli alleati di fare una cosa insieme: Pedro Conte è uno che non deve chiedere mai. Sempre abile a infilarsi nel vuoto degli altri, l’avvocato prende la scena. Già, a proposito degli altri. Che fine ha fatto Pedro Landini? E Pedro Scotto, capitano della Flotilla? E i pedriti dell’Anpi, Arci, Acli, Sant’Egidio? Strano: c’è la guerra e non ci sono i pacifisti, ed è legittimo chiedersi come mai. Eppure, è tutta gente che non ha il minimo dubbio su come schierarsi, contro Donald Trump e Benjamin Netanyahu, e non è che scarseggino buone ragioni per protestare contro una guerra senza regole e di cui si fatica a comprendere la dinamica e intravedere l’esito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Conte si traveste da Sánchez, approfittando della sparizione dei pacifisti di professione

Avete presente le accuse di Giuseppe Conte sulla riforma della giustizia che, a suo dire, realizzerebbe il “sogno di Lucio Gelli” È curioso, perché proprio la riforma e la revisione del sistema di elezione del CSM erano previsti anche nel programma del primo facebook

