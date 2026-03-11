Il primo ministro ha commentato le dichiarazioni della leader di un altro partito, affermando che sono diverse nelle loro opinioni e approcci. Ha sottolineato che non avrebbe mai paragonato un attacco di un drone americano a una presunta complicità nel silenzio riguardo alle vittime palestinesi. La discussione si concentra sulle differenze tra le posizioni dei due esponenti politici e sulle loro dichiarazioni pubbliche.

ROMA (ITALPRESS) – “Meloni ha detto bene, non è come noi: siamo diversi, a me non sarebbe mai venuto in mente di paragonare l'attacco di un drone americano per reazione all'attacco all'ambasciata Usa a Baghdad al silenzio complice di un genocidio per 20mila bambini palestinesi. Un presidente del Consiglio non può dichiarare ‘non condanno nè condivido, non ho elementì. E' sconcertante sentirlo dire dal leader di un paese del G7. Quando si tratta di attaccare i magistrati Meloni diventa una provetta giurista, esperta di fascicoli, ma quando si tratta di discutere e affrontare la crisi più drammatica degli ultimi anni fa la bella addormentata nel bosco”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conte “Meloni bella addormentata ma su magistrati provetta giurista”

