Conte e Scarpinato a Ecotekne per l’incontro Verso il Referendum 2026

Proseguono gli incontri del presidente del M5S nelle università italiane, tra cui uno si è svolto a Ecotekne, presso l’università di Lecce. Durante l’evento, Giuseppe Conte ha affrontato il tema del referendum previsto nel 2026, incontrando studenti e cittadini interessati alla discussione sui prossimi passaggi politici. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto pubblico aperto a diverse opinioni, nel rispetto delle regole democratiche.

LECCE - Proseguono gli incontri sul referendum del presidente del M5S, Giuseppe Conte, nelle università italiane, luoghi di libera discussione, di idee che si incontrano e che si scontrano, sempre nel rispetto del pensiero altrui, sempre verso una maggiore conoscenza.Domani, 12 marzo, il Giuseppe.