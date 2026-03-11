Consultori non si distribuiscono contraccettivi gratuiti | mancano personale e strumentazione

A Brindisi, i consultori non offrono contraccettivi gratuiti a causa della carenza di personale e di strumenti necessari. La mancanza di farmaci adeguati impedisce di fornire questo servizio, nonostante la disponibilità di strutture e utenti interessati. La situazione riguarda specificamente i punti di assistenza del territorio brindisino, dove si riscontra questa criticità.

BRINDISI - Mancata acquisizione e distribuzione gratuita di farmaci contraccettivi tramite i consultori del Brindisino per l'interruzione volontaria di gravidanza. Ciò, nonostante le normative regionali vigenti in materia. La denuncia arriva tramite una nota del segretario generale Uil Fpl Brindisi, Gianluca Facecchia. La sigla sindacale, inoltre, ha rilevato l'assenza di un sistema informatico adeguato alla gestione degli appuntamenti, che non consentirebbe di dettagliare realmente le prestazioni eseguite all’interno dei consultori, causando raccolte di dati forfettari che verrebbero raccolti nei dati del sistema informativo Consultori familiari (Sicof). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

