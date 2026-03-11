Consigliera presa a pugni in strada da un abusivo | Aveva detto che me l' avrebbe fatta pagare

Una consigliera di Fratelli d’Italia è stata colpita con un pugno da un uomo mentre si trovava davanti a un complesso residenziale pubblico a Torino. La donna, capogruppo in circoscrizione 6, aveva recentemente promosso iniziative contro le occupazioni abusive e il degrado nell’area di via Ghedini 12. L'aggressore le avrebbe detto che voleva

Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d'Italia in circoscrizione 6 a Torino, è stata vittima di un'aggressione mentre si trovava davanti al complesso residenziale pubblico di via Ghedini 12, più volte oggetto di sue iniziative contro le occupazioni abusive e il degrado. La violenza è avvenuta.