Conservatorio di Milano sale chiuse d' urgenza | a rischio il concerto sold out di Martha Argerich

Al Conservatorio di Milano, le sale Verdi e Puccini sono state chiuse d’urgenza dalla commissione di vigilanza dopo un sopralluogo. La decisione riguarda anche il concerto di Martha Argerich, che era previsto in programma e che ora rischia di essere annullato. La misura immediata interessa gli spazi dedicati alle prove e agli eventi pubblici all’interno della struttura.

Luci spente al Conservatorio di Milano: la commissione di vigilanza ha deciso di chiudere le sale Verdi e Puccini in seguito a un sopralluogo. Le sale sono state chiuse al pubblico nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo, portando all'annullamento dei due concerti in programma. Potrebbe essere a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Milano Cortina 2026: Beethoven e la Nona “per tutti”, concerto inclusivo al Conservatorio di MilanoL’appuntamento con la musica In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, la Città metropolitana di Milano, la... Cosa unisce il mondo dei Manga e Mozart? Un concerto al Conservatorio di Milano grazie a un trio di tamburi sacri giapponesiMilano, 2 marzo 2026 – Molto più di un concerto, è l'evento clou della rassegna Piano Olimpico, " Manga Mozart" in programma venerdì 6 marzo alle ore... Contenuti utili per approfondire Conservatorio di Milano sale chiuse... Discussioni sull' argomento Milano: al via il cantiere del Bosco della Musica di Settanta7; Cosa unisce il mondo dei Manga e Mozart? Un concerto al Conservatorio di Milano grazie a un trio di tamburi sacri giapponesi; CALEIDOSCOPIO SONORO Lucas Debargue per la Società dei Concerti di Milano Mercoledì 4 marzo – ore 20:45 – Conservatorio di Milano; In piena luce, concerto gratuito per la Festa della Donna. Cosa unisce il mondo dei Manga e Mozart? Un concerto al Conservatorio di Milano grazie a un trio di tamburi sacri giapponesiProtagonisti dello show che unisce idealmente cultura austriaca e nipponica le band Freak Machine, i Munedaiko e il collettivo monzese Sugarino Project ... ilgiorno.it Conservatorio di Milano - Sala Verdi 06/03/2026 ore 20:45 Giovanni Falzone “Freak Machine” & Munedaiko & Sugarino Project Giovanni Falzone tromba, elettronica Giuseppe La Grutta basso elettrico Riccardo Tosi batteria Mugen, Naomitsu e Toki - facebook.com facebook