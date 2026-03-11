Conflitto Usa-Iran due famiglie su tre pronte a tagliare spese per bollette

In Italia, molte famiglie si preparano a ridurre le spese per le utenze domestiche a causa dell’aumento dei costi energetici. Questa decisione deriva dall’incremento delle bollette, legato alle tensioni tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. Secondo un sondaggio, due famiglie su tre stanno considerando di risparmiare sui consumi energetici per far fronte alla situazione finanziaria.

Le tensioni in Medio Oriente e il rischio di nuovi rincari dell’energia tornano a pesare sulle preoccupazioni delle famiglie italiane. Se le bollette di luce e gas dovessero aumentare tra il 10 e il 20 per cento, due famiglie su tre sarebbero costrette a ridurre altre spese. È quanto emerge da una ricerca realizzata da Eumetra subito dopo l’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele, che prova a misurare gli effetti delle tensioni geopolitiche sui bilanci domestici. Secondo l’indagine, solo una minoranza degli italiani ritiene di poter assorbire senza particolari difficoltà un aumento delle bollette energetiche. Il 12 per cento lo considera sostenibile, mentre il 39 per cento parla di una situazione gestibile ma a prezzo di sacrifici. 🔗 Leggi su Laverita.info

