Confermate le formazioni per la sfida di Champions League

Le formazioni ufficiali per la partita di Champions League tra Real Madrid e Manchester City sono state confermate. La sfida si svolge questa sera al Santiago Bernabeu, con le squadre pronte a scendere in campo secondo le scelte dei rispettivi allenatori. La presenza di alcuni giocatori chiave nelle formazioni è stata annunciata, mentre sui social si sono già scatenate discussioni e commenti dei tifosi.

2026-03-11 20:49:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Real Madrid ospita il Manchester City al Santiago Bernabeu in Champions League. Resta aggiornato su tutte le novità delle squadre Il Real Madrid affronterà ancora una volta il Manchester City in Champions League in quella che si preannuncia una sfida infuocata tra i due pesi massimi. Il City ha già battuto i Blancos nella competizione in questa stagione, e avrà la possibilità di farlo di nuovo nella fase a eliminazione diretta. Il Real Madrid non è stato al meglio in una stagione turbolenta sotto la guida di Xabi Alonso e Alvaro Arbeloa nel 2025-26, ma si è sempre sostenuto in Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Confermate le formazioni per la sfida di Champions League Articoli correlati Formazioni confermate per la sfida di Champions League a Istanbul2026-03-10 18:41:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Questa sera il Liverpool affronterà il... Confermate le formazioni per la sfida di Premier League2026-02-10 21:03:00 Breaking news: Martedì sera, resta aggiornato su tutte le notizie sulla squadra di West Ham-Manchester United in Premier League... Confirmed lineups for Al Nassr vs Al Ittihad in King Cup of Champions Aggiornamenti e contenuti dedicati a Champions League Temi più discussi: Champions, Atalanta-Bayern: le probabili formazioni; Champions League: le formazioni di Atalanta-Bayern Monaco; Pronostico Galatasaray-Liverpool: analisi e probabili formazioni 10/03/2026 Champions League; Formazioni ufficiali Inter-Genoa, chi al posto di Bastoni e le ultime su Calhanoglu. Conferme per De Rossi. Psg-Chelsea, le probabili formazioni dell'andata degli ottavi di ChampionsPer l'andata degli ottavi di Champions, alle ore 21 super sfida al Parco dei Principi tra il Psg campione d'Europa e il Chelsea vincitore del Mondiale per club proprio in finale coi parigini. Luis Enr ... sport.sky.it FORMAZIONI UFFICIALI PSG CHELSEAPer vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese. calcionews24.com