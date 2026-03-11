Condrò piange Antonio Russo | Sicilia in zona rossa

Condrò si appresta a dare l'ultimo saluto a Antonio Russo, un operaio di 60 anni che è morto il 27 febbraio nello stabilimento Agrumi-Gel di Barcellona Pozzo di Gotto. La notizia della sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre la regione ha deciso di mantenere la zona rossa. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi di Russo.

Condrò si prepara a salutare Antonio Russo, operaio di sessant'anni deceduto il 27 febbraio nello stabilimento Agrumi-Gel di Barcellona Pozzo di Gotto. Le esequie sono fissate alle 15.30 nella chiesa madre di Santa Maria del Tindari, mentre i dati nazionali segnano come regione in zona rossa per gli infortuni mortali. La comunità tirrenica vive un momento di lutto profondo per la perdita di un concittadino stimato per la sua umanità e il servizio alla parrocchia. Questo evento tragico riapre il dibattito sulla sicurezza sul lavoro, evidenziando come l'isola registri un tasso di incidenti superiore del 25% rispetto alla media nazionale. I numeri dell'Osservatorio Vega confermano che nel mese di gennaio 2026 si sono verificati 34 decessi lavorativi in Italia, con tre vittime registrate specificamente nell'isola.