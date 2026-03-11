Concordato il più grande sblocco di riserve strategiche petrolifere di sempre

I 32 paesi membri dell'Agenzia internazionale per l'energia hanno deciso di mettere a disposizione del mercato 400 milioni di barili di petrolio provenienti dalle loro riserve strategiche di emergenza. Questa decisione rappresenta il più grande sblocco di riserve petrolifere mai effettuato e mira a contrastare le perturbazioni dei mercati causate dalla guerra. L’accordo è stato raggiunto all’unanimità durante una riunione ufficiale.

