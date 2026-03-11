Concerto jazz a cappella | arriva il coro femminile Proof of the Pudding di Yale
Venerdì 13 marzo alle 19:00, il Castello Imperiali di Francavilla Fontana ospiterà il concerto del coro femminile
FRANCAVILLA FONTANA - Venerdì 13 marzo alle ore 19:00, la suggestiva sala del camino del Castello Imperiali di Francavilla Fontana ospiterà il concerto del "Proof of the Pudding", rinomato ensemble vocale femminile a cappella dell'Università di Yale, specializzato in repertorio jazz e swing per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
