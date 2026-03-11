Un commento ironico evidenzia come, per alcuni politici, approvare anche una piccola riforma sembri un vero miracolo. Si fa riferimento a una citazione attribuita a Gustavo Zagrebelsky, secondo cui le costituzioni sono scritte da persone sobrie in vista di momenti di euforia collettiva. La frase suggerisce un giudizio critico sui comportamenti dei rappresentanti politici di fronte a decisioni importanti.

I nostri feticisti costituzionali hanno molto cara una citazione, attribuita a Gustavo Zagrebelsky, secondo cui i popoli scrivono le costituzioni da sobri in previsione di quando saranno ubriachi. Lo stesso Zagrebelsky, in un duetto per il No con Gratteri su La7, ha stretto i bulloni della sua formula: se le costituzioni sono scritte da sobri, ogni volta che le si vuole cambiare è segno che si è un po’ brilli. E in effetti, aggiungo, erano fradici i parlamentari che votarono nel 1993 per riformare le immunità, ma quanti professori ebbero il coraggio di invocare l’etilometro? La frase citata da Zagrebelsky ha molti padri, e uno di essi – il filosofo Jon Elster di Ulisse e le sirene – si pentì di averla messa al mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Con questo ceto politico votare su una riforma analcolica è già un miracolo

