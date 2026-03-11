Con Meloni l'Italia ha una politica estera fino a un certo punto

L’Italia ha una politica estera che si concentra principalmente su temi come competitività, energia e migranti, secondo quanto affermato da Meloni. La premier sottolinea che il governo ha un’agenda definita in queste aree, evitando di entrare in dettagli su altri aspetti della politica internazionale. La posizione ufficiale riconosce l’esistenza di un’impostazione strategica limitata, senza approfondire ulteriori questioni diplomatiche o alleanze.

Meloni ha ragione: sarebbe sbagliato dire che l'Italia non ha una politica estera, perché ha un'agenda chiara su competitività, energia, migranti. Basta solo non ci si chieda di toccare gli interessi americani, dire una parola chiara sulla guerra in Iran o mettere in dubbio le strategie di Trump. Il dibattito in Parlamento sul Consiglio Europeo ne è l'ennesima conferma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Conte: “Meloni ha accettato la servitù dell’Italia agli Usa, per il governo il diritto internazionale vale fino a un certo punto”Venezuela, ma anche Gaza e Iran nell’intervento del presidente 5 Stelle, Giuseppe Conte, nell’Aula di Montecitorio, dopo l’informativa del ministro...

Con il cappello in mano al circo di Donald Trump: la politica estera dell’Italia di Meloni è tutta quiGiorgia Meloni continua a raccontare la favoletta dell'unità dell'Occidente, fingendo di non vedere che a scavare un solco fra Europa e Stati Uniti è...

Una selezione di notizie su Con Meloni

Temi più discussi: Crisi in Medio Oriente, videomessaggio del Presidente Meloni; Meloni: L’Italia non vuole entrare in guerra. Lettera con l’Ue per Unifil; Iran, Meloni: L'Italia non intende diventare parte del conflitto; Iran, Italia tra cautela e timori. Tutte le mosse da Mattarella a Meloni, con l’incognita Salvini.

Meloni: «1000 euro con click? Piu seria di miliardi per mascherine farlocche. L'Italia non vuole entrare in guerra»Per varare le misure contro l'impennata dei prezzi dei carburanti, il governo attenderà di capire nei prossimi giorni l'evoluzione del conflitto in Iran. Intanto una ... ilmessaggero.it

Migranti, la Corte d’appello di Roma: Dubbi sulla legittimità del protocollo Italia-AlbaniaÈ il giorno delle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del consiglio europeo del 19 e 20 marzo e sulla crisi in Medio Oriente. Prima al Senato d ... repubblica.it

Fanpage.it. . Sal Da Vinci: “Giorgia Meloni non mi ha chiesto Per sempre sì. Ognuno può farne ciò che vuole” "Mi ha chiamato per farmi i complimenti, ed è finita lì. Ho letto tante fake news, la telefonata è durata 30 secondi, aveva altre due milioni di cose più im - facebook.com facebook

comunicazioni del Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue e sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente Il Presidente del Consiglio @giorgiameloni relaziona in Parlamento e si confronta con tutte le forze politiche su come affrontare la crisi in Medio Or x.com