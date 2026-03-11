Con La donna si racconta spazio ai talenti dello scrivere

Da ilrestodelcarlino.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata ieri la XXIII edizione del Premio Letterario La donna si racconta, dedicato a scrittrici italiane e straniere. La manifestazione si suddivide in tre sezioni: poesia, narrativa edita e narrativa inedita, offrendo così uno spazio dedicato ai talenti della scrittura femminile. La premiazione si rivolge a autrici di diverse provenienze e generi letterari.

Presentata ieri la XXIII edizione del Premio Letterario La donna si racconta. Il riconoscimento è riservato a donne italiane e straniere e si articola in tre sezioni: poesia, narrativa edita e narrativa inedita. Un bando è riservato agli studenti delle scuole di 1° e 2° grado di Pesaro e provincia. "Il premio La donna si racconta – ha esordito il vicesindaco Daniele Vimini – è una delle manifestazioni più significative e longeve di Pesaro, dedicata alla scrittura e alla voce delle donne. Ogni edizione raccoglie racconti da tutta Italia e spesso anche dall’estero, offrendo uno sguardo sul presente attraverso le esperienze, le inquietudini e le gioie delle autrici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

con la donna si racconta spazio ai talenti dello scrivere
© Ilrestodelcarlino.it - Con “La donna si racconta“ spazio ai talenti dello scrivere

Articoli correlati

"Verdi in Rock": spazio ai giovani talenti scuole di musica brindisineIl sottopalco del teatro, ristrutturato di recente, ospiterà otto eventi fra l'11 febbraio e il 20 maggio.

Leggi anche: Parte la nuova edizione del "Marzo organistico": spazio ai talenti dell’Europa dell’Est

20 Laws of Wealth Every Entrepreneur Must Master

Video 20 Laws of Wealth Every Entrepreneur Must Master

Una raccolta di contenuti su Con La donna si racconta spazio ai...

Temi più discussi: Con La donna si racconta spazio ai talenti dello scrivere; Rinviato l'evento Il Centro Donna si racconta; Ingegnera e pastora per scelta. Mariafrancesca Serra si racconta: Donna e scienziata, ho stravolto la vecchia mentalità agropastorale; Il giornalismo è donna: Giulia Innocenzi si racconta tra attivismo, diritti e libertà.

con la donna si raccontaLa Pisani si racconta: speciale 8 marzo Festa della donna. Villa Pisani celebra la Giornata internazionale della donna con un ciclo di visite guidate ad opera dello staff museale, dove i visitatori sono accompagnati a scoprire un percorso tutto al femminile ... padovaoggi.it

Le libere donne: la nuova serie Rai con Lino Guanciale racconta l’inferno vissuto dalle donne nei manicomi (e la lotta per la libertà)Questa sera, martedì 10 marzo, alle ore 21.30 debutta su Rai 1 la serie Le libere donne, diretta da Michele Soavi e interpretata da Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio. L ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.