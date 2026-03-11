È stata presentata ieri la XXIII edizione del Premio Letterario La donna si racconta, dedicato a scrittrici italiane e straniere. La manifestazione si suddivide in tre sezioni: poesia, narrativa edita e narrativa inedita, offrendo così uno spazio dedicato ai talenti della scrittura femminile. La premiazione si rivolge a autrici di diverse provenienze e generi letterari.

Presentata ieri la XXIII edizione del Premio Letterario La donna si racconta. Il riconoscimento è riservato a donne italiane e straniere e si articola in tre sezioni: poesia, narrativa edita e narrativa inedita. Un bando è riservato agli studenti delle scuole di 1° e 2° grado di Pesaro e provincia. "Il premio La donna si racconta – ha esordito il vicesindaco Daniele Vimini – è una delle manifestazioni più significative e longeve di Pesaro, dedicata alla scrittura e alla voce delle donne. Ogni edizione raccoglie racconti da tutta Italia e spesso anche dall’estero, offrendo uno sguardo sul presente attraverso le esperienze, le inquietudini e le gioie delle autrici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con “La donna si racconta“ spazio ai talenti dello scrivere

