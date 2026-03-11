Comunicato UFFICIALE della Lega | partita annullata e squadra esclusa

La Lega ha annunciato ufficialmente che la partita è stata annullata e la squadra esclusa dal torneo. La decisione è arrivata dopo che la squadra non si è presentata entro le ore 11 del 9 marzo 2026, come stabilito dall’articolo di regolamento. Nessun altro dettaglio o motivazione è stata comunicata al momento.

"Non si è messa a disposizione della società organizzatrice entro le ore 11 del 9 marzo 2026, come previsto dall'art. 8 del regolamento" È arrivata la decisione ufficiale. Una decisione inevitabile vista l'impossibilità per la squadra di atterrare in Italia. È stata annullata la gara della Viareggio Cup, in programma per oggi alle 17, tra la Rappresentativa Serie D e la formazione nigeriana della Future Soccer Pro. A causa della guerra in Medio-Oriente, che ha complicato non poco il traffico aereo, ques'ultima si trova impossibilitata a raggiungere il nostro Paese. Di seguito il comunicato della Lega Dilettanti, con cui si ufficializza anche...