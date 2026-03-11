Comunicato Stampa | 31esima edizione de ‘La Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco'

Oggi si è tenuta la cerimonia di presentazione della 31esima edizione de ‘La Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco’ nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini. Il Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia ha partecipato all’evento, che ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del settore. Durante l’incontro sono stati illustrati i dettagli della manifestazione e le iniziative in programma per questa edizione.

Oggi, presso la sala Stampa 'Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vice Capogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Baldan, ha presentato la 31^ edizione della rassegna 'La Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco', in programma dal 13 marzo al 14 giugno 2026, che promuove e racconta un territorio unico, quello delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, fatto di paesaggi straordinari, di lavoro paziente tra i vigneti e di un patrimonio culturale che da secoli vive in armonia con la natura. L'iniziativa unisce mostre del vino, cantine, attività turistiche, borghi e comunità locali. 'La Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco' rappresenta infatti l'occasione per scoprire le Colline di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità UNESCO, non soltanto quindi un luogo geografico.