Il Comitato di Redazione di Citynews e il sindacato giornalisti Figec hanno diffuso un comunicato in cui segnalano i recenti tagli al personale messi in atto dall'azienda negli ultimi giorni. La nota evidenzia come queste riduzioni coinvolgano vari reparti e siano state comunicate ai dipendenti senza preavviso. La situazione ha generato preoccupazione tra i giornalisti e le loro rappresentanze.

Il Comitato di Citynews e il sindacato giornalisti Figec denunciano i tagli al personale che l'azienda sta perpetrando negli ultimi giorni. Senza preavviso, nel giro di poche ore, sono state inviate pec a molti giornalisti del Gruppo per l'interruzione immediata di collaborazioni e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Comunicato del Cdr di Citynews e FigecIl Comitato di Redazione di Citynews e il sindacato giornalisti Figec denunciano i tagli al personale che l'azienda sta perpetrando negli ultimi...

Il Cdr di Citynews e Figec: «Tagli al personale senza preavviso dell'azienda»Il Comitato di Citynews e il sindacato giornalisti Figec denunciano in un comunicato stampa i tagli al personale che l'azienda sta perpetrando negli...

Contenuti utili per approfondire Comunicato Cdr Figec

Comunicato del Cdr di Citynews e FigecIl Comitato di Redazione di Citynews e il sindacato giornalisti Figec denunciano i tagli al personale che l'azienda sta perpetrando negli ultimi giorni. Senza preavviso, nel giro di poche ore, sono ... milanotoday.it

Il Cdr di Citynews e Figec denunciano tagli al personale senza preavviso dell'aziendaIl Comitato di Redazione di Citynews e il sindacato giornalisti Figec denunciano i tagli al personale che l'azienda sta perpetrando negli ultimi giorni. Senza preavviso, nel giro di poche ore, sono ... anconatoday.it