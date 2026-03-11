Comune di Arezzo torna il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Arezzo si riunirà nuovamente martedì 17 marzo alle 9. La seduta sarà trasmessa in diretta sul sito ufficiale e sul canale YouTube del Comune, permettendo così la partecipazione virtuale dei cittadini. L’appuntamento, annunciato dall’amministrazione, rappresenta il primo incontro pubblico dopo una pausa. La riunione coinvolgerà i consiglieri e sarà aperta alla visione online.

Arezzo, 11 marzo 2026 – . Nuova seduta del Consiglio Comunale convocata per martedì 17 marzo alle 9 con diretta sul sito istituzionale e sul canale YouTube del Comune di Arezzo. Dopo la tradizionale apertura dedicata alle interrogazioni, sono all'ordine del giorno sei pratiche urbanistiche, gli indirizzi per due aziende partecipate, il regolamento di polizia mortuaria e nove fra mozioni e atti di indirizzo.