Como Paz e Baturina insieme contro la Roma? Ottimismo per Perrone

A Como, Paz e Baturina sono stati schierati insieme nella formazione contro la Roma. Perrone si prepara alla partita di Champions League e sta valutando la formazione, con Fabregas che studia le possibili scelte per la sfida. La squadra si allena intensamente in vista dell'incontro, e le decisioni tattiche sono al centro delle ultime riflessioni dello staff tecnico.

La partita contro la Roma, se non è la sfida dell’anno ci si avvicina molto. Lo stadio Sinigaglia va verso il tutto esaurito per un incrocio decisamente storico, diventato cruciale per i destini del Como. Il pubblico biancoblù attende con ansia la gara e vive con grande fibrillazione l’attesa per una sfida che potrebbe proiettare definitivamente la squadra di Cesc Fabregas verso il traguardo di un posto in Champions League, obiettivo davvero difficile da ipotizzare fino a qualche mese fa per un club che mai nella sua ultracentenaria storia ha disputato una delle maggiori Coppe continentali. Nella storia comasca sinora c’è solo la partecipazione alla Mitropa Cup a inizio anni 80, competizione riservata alle squadre che vincevano la serie B e i campionati di pari grado nelle altre nazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como, Paz e Baturina insieme contro la Roma? Ottimismo per Perrone Articoli correlati Doppio Paz più Baturina, è un Como spettacolare: Lazio travolta 3-0Como, 19 gennaio 2025 – Il Como si rilancia, dà spettacolo e sbanca l'Olimpico vincendo 3 a 0 contro una Lazio mai in partita. Lazio-Como 0-3: Nico Paz e Baturina dominano la gara dell'Olimpico e mandano ko i lazialiRoma 19 gennaio 2026 – Nico Paz e Martin Baturina illuminano con il loro talento la notte dell'Olimpico e con colpi da campioni mandano al tappeto la... Tutto quello che riguarda Como Paz e Baturina insieme contro la... Temi più discussi: Como-Inter, le possibili scelte di Fabregas: torna Nico Paz dal 1?. Morata e Baturina…; Como, da Kempf a Baturina, Douvikas e Paz: le ultimissime sulla formazione; Cagliari - Como (1-2) Serie A 2025; Baturina prende il comando a Como: statistiche 2026 in vantaggio. Como, riecco Diao: come cambiano le gerarchie con Baturina, Nico Paz, Douvikas, Morata, Rodriguez e KuhnSorride il Como e sorride Fabregas dopo il ritorno a piena disposizione di Diao. L'esterno offensivo senegalese ha già ... fantamaster.it Como, quando torna Baturina dall’infortunio: svelato l’esito degli esamiInfortunio Baturina - Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Baturina, finito ko nella recente vittoria del Como ai ... fantamaster.it Oggi in omaggio con La Provincia in edicola c'è Salute, il settimanale per stare bene a cura di Michele Sada. Salute è disponibile anche in digitale con La Provincia: https://edicoladigitale.laprovinciadicomo.it L'archivio storico con i numeri arretrati è on line: htt - facebook.com facebook Cagliari, multa di duemila euro a Palestra per simulazione contro il Como. Il provvedimento del giudice sportivo tinyurl.com/mur82k3m x.com