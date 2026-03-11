L'Unione Europea sta spingendo per accelerare gli accordi commerciali e i negoziati internazionali, con l'obiettivo di diminuire la dipendenza economica da Stati Uniti e Cina. Le trattative sono attualmente in corso con vari partner, mentre Bruxelles lavora per rafforzare le proprie relazioni commerciali e diversificare i mercati di riferimento. La strategia mira a trovare nuove opportunità di crescita e stabilità economica.

«Quando loro saranno pronti, noi saremo pronti». Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, aveva annunciato a fine gennaio la possibilità di un’applicazione provvisoria dell’accordo con i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), non appena uno di essi lo avesse ratificato. L’occasione è arrivata dopo poco più di un mese, con Argentina e Uruguay in prima linea. Per l’applicazione definitiva si dovrà comunque attendere l’ok dell’Europarlamento, ma nel frattempo si apre ufficialmente la partnership con un’economia sudamericana che coinvolge 270 milioni di persone. Eppure, quella con il Mercosur non è l’unica intesa che ha fatto passi avanti nel corso degli ultimi mesi: a fine gennaio l’Ue ha firmato un accordo di libero scambio (Als) con un’altra grande potenza economica: l’India. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Commercio, l’Europa preme l’acceleratore su accordi e negoziati

Articoli correlati

Leggi anche: Frattesi Inter, attenzione al futuro del centrocampista nerazzurro: la Juventus preme l’acceleratore per l’ex Sassuolo

Leggi anche: McKennie Juve, mezza Europa su West: il club prepara questa offerta per il rinnovo. Spalletti preme

Una raccolta di contenuti su Commercio l'Europa preme l'acceleratore...

Temi più discussi: Guerra in Iran, le conseguenze per l’Italia: energia, commercio e il fantasma di Hormuz; Trump minaccia lo stop al commercio con la Spagna, l’Ue: Pronti a tutelare gli interessi dei 27; Iran, Trump minaccia l’embargo alla Spagna. L’UE: USA rispettino l’accordo sui dazi, siamo pronti ad agire; L’Europa punta sul commercio.

Commercio, l’Europa preme l’acceleratore su accordi e negoziati«Quando loro saranno pronti, noi saremo pronti». Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, aveva annunciato a fine gennaio la possibilità di un’applicazione provvisoria ... ilsole24ore.com

L’Europa punta sul commercioPer la presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen, il 2026 sarà l’anno dell’apertura di nuove rotte ... businesspeople.it

Buongiorno a tutti, una srl non ha depositato bilanci da circa dieci anni, secondo voi la camera di commercio potrebbe cancellarla d' ufficio - facebook.com facebook

Libertà economiche, organizzazione della produzione, libero commercio, limitazione del ruolo dello Stato, divisione del lavoro. Il libro che oggi compie 250 anni, ma non li dimostra. x.com