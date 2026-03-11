Comitato per il no sociale in piazza a Roma | Meloni dimettiti

Il Comitato per il no sociale ha annunciato una manifestazione pacifica a Roma il 14 marzo. L’obiettivo è protestare contro il governo Meloni e le politiche di guerra che, secondo i promotori, coinvolgono sempre più il paese. L’appuntamento si svolgerà in una giornata di mobilitazione pubblica, con l’intenzione di esprimere il dissenso attraverso una protesta pacifica.

(LaPresse) "Il 14 marzo scenderemo in piazza, sarà una grande manifestazione pacifica contro questo governo Meloni ma anche contro le politiche di guerra che vedono il nostro paese sempre più coinvolto". È l'appello lanciato dal "comitato sociale" promotore di una mobilitazione a Roma che vede l'adesione di tante realtà associative e sindacali. Il comitato si è dato appuntamento questa mattina davanti Montecitorio.

