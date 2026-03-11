Il comitato aziende di Pontedera ha avviato una campagna di sensibilizzazione invitando lavoratori, imprenditori e volontari a partecipare a una giornata di pulizia nell’area industriale di Gello. L’iniziativa mira a liberare la zona dai rifiuti accumulati e coinvolge diverse realtà locali che hanno risposto all’appello. L’evento si svolgerà nel fine settimana e vedrà tutti uniti con un obiettivo comune.

PONTEDERA Lavoratori, imprenditori, volontari insieme con un unico obiettivo: ripulire dai rifiuti la zona industriale di Gello. Il Comitato Aziende Megafono si unisce all’associazione Polpo Verde e lanciano un’iniziativa per ripulire la zona industriale dai rifiuti e per sensibilizzare la popolazione. L’appuntamento è per domenica mattina 29 marzo alle 9.30 in via Toscana davanti le aziende Egidio Massei e Cravedi. L’iscrizione è gratuita ed è possibile effettuarla sul sito internet dell’associazione Polpo Verde, dove è anche possibile trovare tutte le informazioni più dettagliate. "Dopo tre anni di attività, che stiamo festeggiando proprio in questi giorni, abbiamo deciso di lanciare un nuovo segnale forte e chiaro all’amministrazione e a tutta la società civile – dicono dal Comitato –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comitato aziende chiama a raccolta: "Puliamo l’area"

