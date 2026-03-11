Come Timothée Chalamet si è compromesso l’Oscar

A pochi giorni dalla notte degli Oscar, Timothée Chalamet si trova al centro di una controversia che potrebbe influenzare la sua candidatura. L’attore, considerato uno dei favoriti, è stato coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione dei media. La vicenda ha portato a interrogativi sulla sua posizione in questa edizione e sulle ripercussioni che potrebbe avere sulla sua carriera.

Si dice che il pesce puzza sempre dalla testa, e io il pesce l’avevo sentito puzzare tempo fa. A un passo dalla notte degli Oscar, quando tutti lo davano come vincitore certo, Timothée potrebbe aver rovinato tutto. Due minuti che cambiano un’intera narrazione, che per mesi ci ha piazzato ovunque Timothée come genio indiscusso. A volte un’ora di intervista passa senza lasciare traccia. Poi arrivano due minuti. Due minuti che cambiano tutto. È esattamente questo che è successo a Timothée Chalamet. In un’intervista lunga, articolata, quasi innocua, l’attore si era lasciato andare a riflessioni sul mestiere, sul successo, sulla pressione di Hollywood. 🔗 Leggi su 361magazine.com

