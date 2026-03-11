Una persona ha viaggiato a Londra per sottoporsi a uno scan che promette di rispondere a una domanda in un'ora. La clinica coinvolta utilizza elettrocardiogrammi, esami del sangue e uno scanner cutaneo per individuare problemi cardiovascolari e metabolici latenti, valutare il rischio di diabete e verificare sospetti di varia natura. Il procedimento si svolge presso una struttura chiamata Neko Health.

È ora di attraversare la porta di vetro per scoprire quello che forse non so di avere. Dentro è a metà tra una spa di lusso e un’astronave: pareti giallo pallido fonoassorbenti, moquette, piante ben curate, sale visite private e infermieri gentili. Mi viene chiesto di spogliarmi, indossare accappatoio e ciabattine monouso, poi vengo messa in piedi di fronte a una specie di macchina del teletrasporto di Star Trek. Emette una calda luce rossa («chiuda gli occhi», l’unica raccomandazione) e mi scansiona per un paio di minuti. La tecnologia non utilizza la risonanza magnetica o i raggi X (come fanno ad esempio Prenuvo ed Ezra), quindi non vede gli organi interni, ma si affida a decine di sensori e telecamere e a un mix di tecnologie proprietarie che catturano migliaia di immagini ad alta risoluzione per mappare ogni centimetro del corpo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come sto? Sono andata a Londra per provare lo Scan che promette (in un'ora) di rispondere alla mia domanda

