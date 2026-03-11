Come sta l' industria metalmeccanica nel Lecchese

L'industria metalmeccanica e meccatronica nel Lecchese è stata oggetto di un’indagine congiunturale condotta da Federmeccanica. I risultati, appena diffusi, forniscono un quadro dettagliato sulla situazione attuale di questo settore nella zona. La ricerca analizza dati relativi alla produzione, all’occupazione e agli ordini, offrendo una fotografia aggiornata delle dinamiche di mercato.

L'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria metalmeccanica-meccatronica italiana e i dati lecchesi. Nel nostro territorio aumenta la domanda, ma pesano costi energetici e competenze Sono stati diffusi i risultati dell'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria metalmeccanica-meccatronica italiana. Questi in sintesi i dati nazionali che emergono dall'analisi della Federazione. Nel 2025, la produzione del settore diminuisce dello 0,9% rispetto all'anno precedente (con la Germania che cala dell'1,9%). La contrazione più accentuata è quella del comparto Automotive a -11,1%. L'export metalmeccanicomeccatronico nel 2025 è aumentato in valore del 2,9%, ancora lontano dalle crescite in doppia cifra che fino al 2022 caratterizzavano il settore.