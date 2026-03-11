Oggi si parla di Bam Adebayo, che ha segnato 83 punti in una partita NBA. Quello che sorprende è il fatto che nessuno si sarebbe aspettato questo risultato da lui, considerando il suo ruolo e le sue precedenti prestazioni. La sua performance ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, mentre gli esperti cercano di analizzare come abbia raggiunto questo record.

Se, prima di guardare il telefono questa mattina, qualcuno mi avesse chiesto di indovinare chi aveva appena segnato 83 punti in NBA, non avrei mai detto Bam Adebayo. Neanche dopo 10 o 15 tentativi. Forse dopo 20 o 25, ma non sono sicuro, sarò onesto. Questo tipo di prestazione che, nel momento in cui scrivo, è la seconda migliore di sempre a livello di punti segnati nella storia della NBA, dietro il rotondo 100 di Wilt Chamberlain e davanti agli storici 81 di Kobe, è impossibile da immaginare realizzata da un giocatore come lui. Lo ha detto lo stesso Adebayo dopo la partita: «Quindi ora siamo io, Kobe e Wilt? Mi sembra una pazzia», ma ancora meglio lo ha detto Bones Hyland da Minneapolis: « Wilt, then Bam.

© Ultimouomo.com - Come ha fatto Bam Adebayo a segnare 83 punti?

