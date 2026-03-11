L’idealismo pacifista, che si affida alle proprie convinzioni senza considerare i costi concreti, viene messo in discussione dall’esempio delle spese per il carburante. La domanda su quanto possa costare davvero mantenere certi ideali si fa più complessa, come ha provato a spiegare ieri un docente in un'intervista, senza però trovare una risposta definitiva. La discussione si concentra sul rapporto tra principi e realtà quotidiana.

Pacifisti atomici. Il megatone all'Iran come terapia per una regione in fiamme Quanto costa al gallone l’idealismo? Complicato stabilire con un minimo di senso, come ha provato a fare ieri senza successo il professor Zagrebelsky su Repubblica, chi siano gli idealisti, che dovrebbero rumoreggiare contro la guerra all’Iran, e chi i realisti, chiusi nella rassegnazione e nell’indifferenza. E questo sopra tutto in riferimento alla Costituzione italiana, articolo 11, che “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Su questa campagna aerea di... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Come è fragile l’idealismo pacifista che si affida a quanto costa fare il pieno di benzina

