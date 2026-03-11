Comacchio trionfa | Under 12 vincono Over 16 ottengono

La scuola di danza diretta da Beatrice Cavallari ha ottenuto risultati importanti durante una competizione nazionale organizzata dall’Aics a Bologna, con la squadra Under 12 che ha vinto e quella Over 16 che ha conquistato un premio. I partecipanti hanno mostrato le loro abilità in diverse esibizioni, attirando l’attenzione della giuria e dei presenti. Gli esiti delle gare sono stati annunciati durante l’evento.

La scuola di danza diretta da Beatrice Cavallari ha ottenuto riconoscimenti significativi durante una competizione nazionale organizzata dall'Aics a Bologna. Le allieve della scuola, operante a Comacchio, hanno conquistato la coppa del primo posto nella categoria Under 12 e la medaglia di bronzo per il gruppo Over 16. Questi risultati confermano l'eccellenza della realtà formativa guidata dall'insegnante. L'eco dei traguardi raggiunti sul palco. Sul palcoscenico bolognese, il gruppo delle bambine più piccole ha sollevato la coppa del primo posto grazie alla coreografia intitolata Samsara. Questa performance è stata curata dall'insegnante Elisa Celeghini ed è stata eseguita dalla squadra nella fascia Under 12.