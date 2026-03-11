Nel mondo del cinema si registra una novità importante: l’attrice premio Oscar Kate Winslet è entrata nel cast di “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, il nuovo film della saga Il Signore degli Anelli. La notizia, riportata da Deadline, conferma la partecipazione di Winslet a questo progetto diretto da Andy Serkis, noto per aver diretto il capitolo in questione.

Un’esclusiva di Deadline scuote il mondo del cinema: il premio Oscar Kate Winslet si è ufficialmente unita al cast di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, l’attesissimo nuovo capitolo della saga Il Signore degli Anelli, diretto da Andy Serkis. Sebbene i dettagli sul suo personaggio siano ancora top-secret, le fonti parlano di un ruolo da protagonista femminile assoluta. Per l’attrice di Titanic si tratta di un ritorno sentimentale e professionale in Nuova Zelanda, il Paese dove nel 1994 girò Creature del Cielo proprio sotto la direzione di Peter Jackson. Sembra che Jackson e Serkis abbiano lavorato quasi un anno per convincere la Winslet a trasferirsi per diversi mesi oltreoceano; le riprese, infatti, inizieranno a fine maggio per concludersi a ottobre, per una release al momento fissata al 17 dicembre 2027. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Colpo di scena nella Terra di Mezzo: Kate Winslet protagonista del nuovo film "The Hunt for Gollum"

