Kate Winslet è entrata a far parte del cast del nuovo film della saga Il Signore degli Anelli, intitolato “The Hunt for Gollum”. La notizia, riportata da Deadline, conferma la sua partecipazione nel progetto diretto da Andy Serkis. La pellicola rappresenta un capitolo atteso dai fan e si aggiunge alle produzioni già annunciate della serie.

Un’esclusiva di Deadline scuote il mondo del cinema: il premio Oscar Kate Winslet si è ufficialmente unita al cast di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, l’attesissimo nuovo capitolo della saga Il Signore degli Anelli, diretto da Andy Serkis. Sebbene i dettagli sul suo personaggio siano ancora top-secret, le fonti parlano di un ruolo da protagonista femminile assoluta. Per l’attrice di Titanic si tratta di un ritorno sentimentale e professionale in Nuova Zelanda, il Paese dove nel 1994 girò Creature del Cielo proprio sotto la direzione di Peter Jackson. Sembra che Jackson e Serkis abbiano lavorato quasi un anno per convincere la Winslet a trasferirsi per diversi mesi oltreoceano; le riprese, infatti, inizieranno a fine maggio per concludersi a ottobre, per una release al momento fissata al 17 dicembre 2027. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Colpo di scena nella Terra di Mezzo: Kate Winslet protagonista del nuovo film “The Hunt for Gollum”

Il Signore degli Anelli: Kate Winslet ottiene un ruolo da protagonista in The Hunt for Gollum

