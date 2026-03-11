Colpito dall' impalcatura sul posto di lavoro | grave un 35enne portato in eliambulanza all' ospedale

Un uomo di 35 anni è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette dopo essere stato colpito da un'impalcatura sul luogo di lavoro in una ditta di logistica a Montemarciano. L’incidente si è verificato questa mattina, e il 35enne è stato subito soccorso dai sanitari. La dinamica e le cause dell’accaduto sono ancora al vaglio delle autorità.

MONTEMARCIANO - È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette un 35enne rimasto vittima di un incidente sul lavoro, avvenuto in una ditta di logistica ubicata nel comune di Montemarciano. Stando a una prima ricostruzione, in fase di accertamento, il giovane operaio sarebbe stato.