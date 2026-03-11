Colorno si ritira i Diavoli perdono il primato

A Colorno si annuncia il ritiro della squadra, che di conseguenza perde il primato in classifica. Durante la settimana di pausa tra la vittoria in Coppa Italia e la ripresa del campionato di Elite, previsto per domenica al Mirabello con la sfida tra Valorugby e Biella, sono circolate alcune notizie non ufficiali. La situazione rimane da confermare nei prossimi giorni.

Qualche notizia ovale, nella settimana di "decompressione" tra il trionfo dei Diavoli in Coppa Italia e il ritorno del campionato di Elite, previsto per domenica con Valorugby-Biella al Mirabello. Classifica ridisegnata. Il ritiro dell' Hbs Colorno dal campionato di A Elite, per motivi economici, ha spinto il giudice sportivo ad annullare tutti i match giocati in questa stagione dai colornesi; il Valorugby si vede così togliere dieci punti ed è sorpassato dal Rovigo, che però dovrà scontare una giornata di riposo. La graduatoria aggiornata: Rovigo 38 punti, Valorugby 37, Petrarca 35, Viadana 35; Fiamme Oro Roma 32, Mogliano 19, Rangers Vicenza 15, Lyons Piacenza 9, Biella Rugby Club 8.