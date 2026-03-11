Colombe di pace di Emergency per sostenere le cure alle vittime di guerra

Dal 26 al 29 marzo in Abruzzo sarà possibile acquistare la colomba di pace di Emergency, un'iniziativa per sostenere le attività umanitarie dell'organizzazione in Italia e nel mondo. La vendita si svolge in diverse località della regione, con l'obiettivo di raccogliere fondi destinati alle cure delle vittime di guerra. L'iniziativa coinvolge volontari e punti vendita locali.

