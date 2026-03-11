Il mercato immobiliare di Roma sta vivendo una fase di cambiamento significativo con l’acquisizione di Progedil da parte di Colliers, un gruppo internazionale. Questa operazione coinvolge un investimento di 6,5 miliardi di euro e riguarda la costruzione di circa 27.000 abitazioni nella capitale. La notizia segna una svolta importante nel settore immobiliare locale.

Il mercato immobiliare di Roma subisce una trasformazione strutturale con l’acquisizione da parte del gruppo globale Colliers dell’azienda locale Progedil. L’operazione, perfezionata ufficialmente il 2 marzo 2026, unisce due realtà che avevano già collaborato per tre anni prima della fusione definitiva. Questa mossa consolida la presenza nel capoluogo laziale e nel territorio circostante, portando in primo piano l’esperienza trentacinquennale del team romano. La transazione non è solo un cambiamento di proprietà, ma rappresenta un rafforzamento delle capacità operative nella gestione di progetti complessi di sviluppo e rigenerazione urbana. Con oltre 27. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colliers e Progedil: 6,5 miliardi e 27.000 case a Roma

Articoli correlati

Colliers acquisisce Progedil, advisor leader del mercato residenziale a RomaIl deal rafforza la capacità di Colliers di affiancare i clienti nei progetti di sviluppo e rigenerazione urbana più complessi Colliers, società...

Recupero record: 60.000 case popolari rinascono con 1,2 miliardiIl governo ha annunciato un piano ambizioso per risolvere l'emergenza abitativa: 60.

Contenuti e approfondimenti su Colliers e Progedil 6 5 miliardi e 27...

Discussioni sull' argomento Colliers acquisisce Progedil, advisor leader del mercato residenziale a Roma; Compravendite residenziali ai massimi e ripresa del credito nel Living report di Colliers.

Colliers acquisisce Progedil, advisor leader del mercato residenziale a RomaIl deal rafforza la capacità di Colliers di affiancare i clienti nei progetti di sviluppo e rigenerazione urbana più complessi ... romatoday.it

A Roma, Colliers e Progedil insieme per consulenza e servizi nel residenzialeColliers Italia e il Gruppo Progedil hanno siglato un accordo strategico per presidiare il settore residenziale della Capitale. La partnership, che già vanta un portafoglio immobiliare in ... ilsole24ore.com

Colliers acquisisce Progedil, advisor leader del mercato residenziale a Roma ift.tt/SsvxJ4p x.com