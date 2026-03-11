Colf e badanti il casertano sul podio per le regolari assunzioni

Nel 2024 in Campania sono state registrate 43.712 posizioni di lavoratori domestici, secondo i dati INPS. La maggior parte di queste sono colf, rappresentando il 61,6% delle assunzioni, mentre il restante riguarda badanti e altri collaboratori domestici. La provincia di Caserta si posiziona tra le prime in Italia per il numero di assunzioni regolari di questo settore.

I lavoratori domestici registrati in Campania nel 2024 secondo i dati INPS sono 43.712, con una prevalenza di Colf (61,6%). Entrambi i gruppi, colf e badanti, sono calati in modo significativo dal 2021: -23,9% colf e -25,8% badanti. Le donne rappresentano l’83,6% del totale, mentre la nazionalità. 🔗 Leggi su Casertanews.it

