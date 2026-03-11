La partita tra Maceratese e Termoli rappresenta un'occasione importante per la squadra di casa, che cerca punti fondamentali per la salvezza. Nicolò De Cesare ha commentato come questa sfida possa dare la carica necessaria per affrontare le ultime gare della stagione. La partita si svolge in un momento chiave per entrambe le formazioni, con l'obiettivo di migliorare la classifica.

"La gara contro il Termoli potrebbe darci la spinta giusta per il rush finale". Nicolò De Cesare, direttore sportivo della Maceratese, parla del match di domenica all’Helvia Recina-Pino Brizi dove i biancorossi sono chiamati ad aumentare il distacco dai molisani, ora nei playout con 3 punti di svantaggio dalla formazione di Possanzini. "C’è da fare punti in chiave salvezza – aggiunge – e voglio vedere in campo una squadra che sa cosa vuole e che faccia vedere il proprio valore". Non sarà disponibile il centrocampista offensivo Edoardo Ruani mentre sono da valutare le condizioni del portiere Gianmarco Cusin. "Niente da fare per Ruani, il giocatore non riuscirà a recuperare per la partita contro Termoli, mentre Cusin ha iniziato ad allenarsi e le sue condizioni saranno valutate nel fine settimana". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Col Termoli in palio punti salvezza: "Maceratese, c’è da rialzarsi"

Articoli correlati

Leggi anche: La lotta per conquistare la salvezza: "Maceratese, decisiva col Termoli"

Pronostico Parma-Fiorentina, sfida salvezza da brividi: in palio punti pesantiParma-Fiorentina è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,...

Aggiornamenti e notizie su Col Termoli

Discussioni sull' argomento Un match da non perdere: AC Termoli sfida il Fossombrone; Maceratese, settimana decisiva . C’è il delicato match con Termoli; Stellantis investe 41 milioni sul sito di Termoli: da settembre produrrà il cambio eDct; Stellantis rilancia Termoli con il cambio eDCT e i motori a combustione.

Stellantis rilancia Termoli con il cambio eDCT e i motori a combustione - facebook.com facebook