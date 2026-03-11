Lunedì sera, un giovane ha festeggiato i cento giorni dalla maturità con amici in un locale di Marina di Pietrasanta. Dopo la serata, è stato protagonista di un incidente: il suo furgone ha tamponato quattro auto. Successivamente, gli agenti lo hanno sottoposto al test alcolemico per verificare eventuali tracce di alcol nel sangue.

Lunedì sera ha fatto baldoria con gli amici in un locale di Marina di Pietrasanta per festeggiare i cento giorni dalla maturità. Cosa abbia combinato dentro e fuori il locale non è dato saperlo, ma quello che è avvenuto all’indomani, cioè ieri mattina, potrebbe costargli parecchio anche sul profilo penale. Dopo aver preso un furgone a un amico senza il suo permesso – solo per questo rischia una querela – si è messo alla guida del mezzo nonostante le sue condizioni psicofisiche fossero probabilmente alterate dal consumo di alcol e sostanze stupefacenti. E una volta superate le curve di Motrone, verso sud, è piombato a tutta velocità sulle auto in coda al semaforo dell’ospedale "Versilia" causando un maxi-tamponamento che ha coinvolto quattro macchine e causato quattro feriti lievi, conducente incluso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Col furgone tampona quattro auto. Giovane sottoposto al test alcolemico

Articoli correlati

Urtò un uomo in bici e fuggì via. Era positivo al test alcolemico. Condanna per omesso soccorsoSono passati più di sei anni dall’incidente nel quale rimase coinvolto un autista di autobus del servizio pubblico che si stava recando in bicicletta...

Triplice omicidio sui Nebrodi: indagato sottoposto al test dello stubProseguono le indagini sull’omicidio dei tre cacciatori trovati senza vita la scorsa settimana a Montagnareale, sui Nebrodi.

Una raccolta di contenuti su Col furgone tampona quattro auto...

Argomenti discussi: Col furgone tampona quattro auto. Giovane sottoposto al test alcolemico; Camion tampona un furgone, la cabina di guida trafitta da una trave del carico: miracolato l'autista.

Bologna, incidente in A14: furgone tampona un'auto: quattro feriti, gravissimo bimbo due mesiÈ rimasto gravemente ferito un neonato di appena due mesi nel tamponamento avvenuto lungo l’autostrada A14. L’incidente si è verificato poco dopo le 22 di sabato 17 gennaio, tra Castel San Pietro ... corrieredibologna.corriere.it