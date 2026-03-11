Non è stato lui a scegliere la musica. Ma la musica ad aver scelto lui. Bordeggiando i lidi di Ho vent’anni con te, suo diciottesimo album d’inediti in uscita dopodomani, Riccardo Cocciante se ne dice convinto. E di quella misteriosa forza attrattiva che l’ha reso un padre nobile della canzone italiana parla nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale, riavvolgendo la pellicola di un “viaggio” lungo ottant’anni. Quelli compiuti il 20 febbraio scorso e appena omaggiati dal docufilm di Stefano Salvati Il mio nome è Riccardo Cocciante in visione su RaiPlay. Cifra tonda pure per Margherita che di anni ne compie cinquanta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cocciante, quattro volte Vent’anni: "Un album con l’amore dell’inizio"

Articoli correlati

Riccardo Cocciante: il nuovo singolo è “Ho vent’anni con te”MILANO – Riccardo Cocciante pubblica il 20 febbraio, giorno del suo ottantesimo compleanno, il nuovo singolo “Ho vent’anni con te” (Sony Music...

Riccardo Cocciante annuncia il singolo Ho vent’anni con te e un docufilmRiccardo Cocciante annuncia il nuovo singolo inedito Ho vent’anni con te, nel 2026 nuovi live e un docufilm Riccardo Cocciante, artista di fama...

Riccardo Cocciante canzoni vecchie - Cocciante Album Completo - il meglio di Riccardo Cocciante

Una raccolta di contenuti su Cocciante quattro volte Vent'anni Un...

Argomenti discussi: Cocciante, quattro volte Vent’anni: Un album con l’amore dell’inizio.

Chi è Riccardo Cocciante: vita, moglie, figli, album e il docufilm su Rai 1Chi è Riccardo Cocciante: vita privata, moglie, figli e carriera del cantautore. Il docufilm su Rai 1 racconta la storia tra musica e teatro. donnamoderna.com

Riccardo Cocciante, il 20 febbraio esce il nuovo singolo Ho vent'anni con teRiccardo Cocciante pubblica il 20 febbraio, giorno del suo ottantesimo compleanno, il nuovo singolo Ho vent'anni con te (Sony Music Italy/Boventoon), che anticipa l'omonimo album in uscita il 13 marzo ... ansa.it