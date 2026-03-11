Claudia Conte | Siamo ancora vittime di un linguaggio maschilista

Claudia Conte ha raccontato di sentirsi ancora vittima di un linguaggio maschilista nel suo percorso. Dopo aver iniziato come attrice, si è reinventata come imprenditrice, affrontando sfide e pregiudizi lungo il cammino. La sua esperienza mette in luce come le parole possano influenzare ancora oggi le donne nel mondo del lavoro e dello spettacolo.

Una metamorfosi professionale ormai sotto gli occhi di tutti, da giovane attrice a imprenditrice culturale, da curatrice di eventi di altissimo livello fino alla trasformazione definitiva in opinionista, commentatrice e scrittrice di successo: dove vuole arrivare questa splendida ‘farfalla’ del giornalismo italiano? È uscito di recente ‘Dove nascono i silenzi’, il nuovo intenso romanzo di Claudia Conte, pubblicato da Fall in Lov. Si tratta di un lavoro che esplora le ferite invisibili delle famiglie: la violenza sulle donne, le dinamiche di controllo economico e psicologico, il bullismo e le fragilità giovanili che crescono nell’ombra di conflitti familiari mai risolti. 🔗 Leggi su Funweek.it

