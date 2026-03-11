Classifica Sponsor il Milan a pari merito con l’Inter | rossoneri pronti al sorpasso

Il sito Calcio e Finanza ha pubblicato una classifica dei ricavi delle squadre di calcio italiane, in cui il Milan e l’Inter si trovano a pari merito. Entrambe le società sono in testa alla graduatoria, con i rossoneri pronti a superare i nerazzurri nelle prossime settimane. La classifica tiene conto dei ricavi generati dalle sponsorizzazioni e altre fonti di entrata.

Il sito web Calcio e Finanza ha voluto fare una classifica speciale legata ai ricavi provenienti dagli sponsor delle maglie. Secondo la classifica, il Milan è a pari merito con i cugini dell'Inter ma, dalla prossima stagione, la cifra incassata dai rossoneri passerebbe a 35 milioni di euro. Dato che, di conseguenza, porterà il club rossonero in solitaria al primo posto. La Roma di Gasperini, con Eurobet.live, è posizionata davanti al Napoli di Conte, fermo sotto i 10 milioni di ricavi provenienti da MSC. Ecco, di seguito, la classifica speciale. 2. Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 202627) 9. Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione