Classifica Parigi-Nizza 2026 quarta tappa | Vingegaard blinda la vittoria Ayuso si ritira

Nella quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, Jonas Vingegaard ha conquistato la vittoria in salita, rafforzando la sua posizione in classifica generale. Durante la corsa, il portoghese Ayuso si è ritirato a causa di un problema fisico. La tappa si è conclusa con Vingegaard davanti, mentre altri corridori hanno completato il percorso a distanza o si sono fermati prima del traguardo.

Jonas Vingegaard ha dominato sull'arrivo in salita c he ha caratterizzato la quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, esprimendo un ritmo insostenibile per l'intera concorrenza sull'ascesa che conduceva al traguardo di Uchon (i primi tre chilometri al 5,2% di pendenza media, ma gli ultimi 1800 metri al 10,7%). Il fuoriclasse danese ha distaccato di 41 secondi il colombiano Daniel Martinez e di 45" l'olandese Tim van Dijke, mentre tutti gli altri rivali sono sprofondati ben oltre il minuto di distacco. Il capitano del Team Visma Lease a Bike è balzato al comando della classifica generale con un margine di 52" su Martinez e addirittura 3'20" sul tedesco Georg Steinhauser, ipotecando il trionfo nella ribattezzata Corsa verso il Sole.